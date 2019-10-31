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Mertspor – Yazlıkspor maçında tek eksik goldü 0-0

Kocaeli 1.Amatör Futbol Ligi B Grubu’nda zirve için mücadele eden iki takım Mertspor ile Yazlıkspor, Derince Stadı’nda karşılaştı. Kıran kırana mücadelenin olduğu, temponun hiç düşmediği maç 0-0 sona erdi. Bu beraberlik İzmit Gültepespor’a yaradı

Ahmet AKAY
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Kocaeli 1.Amatör Futbol Ligi B Grubu’nda zirve için mücadele eden iki takım Mertspor ile Yazlıkspor, Derince Stadı’nda karşılaştı. Kıran kırana mücadelenin olduğu, temponun hiç düşmediği maç 0-0 sona erdi. Bu beraberlik İzmit Gültepespor’a yaradı

GEÇEN HAFTADAN CEZALIYDI

Mertspor geçen hafta Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda Nusretiyepor ile karşılaşmış ve tribünde yaşanan istenmeyen olaylar nedeni ile Mertspor Kulübü ceza almıştı. İzmit ekibi Yazlıkspor ile oynadığı kritik ve zorlu maçı Derince Stadı’nda oynamak zorunda kalırken, saha handikabını da maç içinde zaman zaman hissetti

SONER ATAMADI

90 dakika boyunca iki takım da çok iyi mücadele etti. Adeta “Süper Amatör Lig’i istiyorum” diyen takımların mücadelesinde eksik olan tek şey goldü. Yazlıkspor en tehlikeli atağını 66. dakikada yakaladı. Soner kaleci Ömer ile karşı karşıya kalırken topu ağlara gönderemedi. Mertspor’da da Tolga ve Mert ile etkili olmak isterken, Yazlıkspor savunmasını geçemedi. Öte yandan Mert Alkan’ın sakatlanması da takımının gol yollarında sorun yaşamasını beraberinde getirdi.

TAVŞANCIL VE ESEN GALİP

Golsüz berabere biten maçın ardından Mertspor puanını 17’ye çıkardı, Yazlıkspor ise 16’ya çıkardı. Takımlar şampiyonluk yolunda 2 şer puan kaybederken, 18 puanda lider olan Gültepespor ise bu beraberliğe sevindi. Gültepe ekibi dün akşam Play-Off hesapları yapan Kavaklıspor ile Gölcük’te karşılaşacaktı. Gruptaki diğer maçlarda ise Sultan Orhan ile Denizliköyü 2-2 berabere kaldı, Tavşancıl deplasmanda Nusretiye’yi 6-3, Körfez Esen de sahasında Derince Birlik’i 4-2 mağlup etti.

MERTSPOR: 0

YAZLIKSPOR: 0

STAT: Derince Suni (1.Küme B)

HAKEMLER: Metin Ataş***, Selim Yasak***, Olcay Üner***

MERTSPOR: Ömer***, İlker***, Faruk**, Tayfun**, Serdar***, Gökhan** (Sezgin**), Turgay**, Caner** (Bahadır**), Tolga**, Turhan**, Mert** (Rasim**)

YAZLIKSPOR: Hasan***, Ramazan**, Oğuzhan***, Gökhan***, Emre***, Murat**, Ertuğrul** (Ahmet**), Ufuk**, Erhan***, Ferdi**, Soner***

GOL: Yok

Bugün 15:59 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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