Alikahya’dan altın değerinde galibiyet: 0-1

Ölüm grubu olarak adlandırılan 1. Amatör Lig DGrubu’nda şampiyonluk mücadelesi veren Alikahyaspor deplasmanda Beylikbağı Karadenizspor ile karşılaştı. Mücadeleyi 1-0 kazanan Sarı Beyazlı ekip altın değerinde 3 puan elde etti. Puanını 19’a çıkaran Alikahya, Harbiş ile puanını eşitledi. İki takım da ilk iki sırayı paylaşıyor. D Grubu’nda Harbiş, Başaran’ı 2-1 mağlup etti ve çok önemli bir zafere daha imza attı. Yavuzspor ise Çayırova Menderes karşısında zorlanmadı ve galibiyeti 4-0’lık skorla elde etti. Öte yandan Darıca ile Taşköprü, Eşme ile de Seka Doğan dün akşam karşılaşacaktı.