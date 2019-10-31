Ölüm grubu olarak adlandırılan 1. Amatör Lig DGrubu’nda şampiyonluk mücadelesi veren Alikahyaspor deplasmanda Beylikbağı Karadenizspor ile karşılaştı. Mücadeleyi 1-0 kazanan Sarı Beyazlı ekip altın değerinde 3 puan elde etti. Puanını 19’a çıkaran Alikahya, Harbiş ile puanını eşitledi. İki takım da ilk iki sırayı paylaşıyor. D Grubu’nda Harbiş, Başaran’ı 2-1 mağlup etti ve çok önemli bir zafere daha imza attı. Yavuzspor ise Çayırova Menderes karşısında zorlanmadı ve galibiyeti 4-0’lık skorla elde etti. Öte yandan Darıca ile Taşköprü, Eşme ile de Seka Doğan dün akşam karşılaşacaktı.
Bugün 16:02 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 16:04 TSİ
Alikahya’dan altın değerinde galibiyet: 0-1
Ölüm grubu olarak adlandırılan 1. Amatör Lig DGrubu’nda şampiyonluk mücadelesi veren Alikahyaspor deplasmanda Beylikbağı Karadenizspor ile karşılaştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz