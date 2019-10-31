Ödüllü Foto Muhabirleri iletişim öğrencileriyle buluştu

KOÜ İletişim Fakültesi D-7 Salonunda yapılan 'Usta Buluşmaları' konferasına Demirören Haber Ajansı Muhabiri Ergün Ayaz, Milliyet Gazetesi Foto Muhabiri Ercan Arslan ve Depo Photos Foto Muhabiri Tolga Adanalı katıldı. Foto Muhabirleri dünyadaki, Türkiye'deki ve yerel medyadaki yaşadığı değişim ile gelişmeleri, haber fotoğraflarının çekim teknikleri ile ödüllü fotoğrafların hikayelerini öğrencilerle paylaştı. Öğrencilerin ilgiyle izlediği konferans sonunda Türkiye'nin en prestijli haber fotoğrafları yarışması olan Spor Toto 2019 Yılın Basın Fotoğrafları sergilendi. Öğrenciler konferansa ve fotoğraf sergisine büyük ilgi gösterdi.