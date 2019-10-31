KOÜ İletişim Fakültesi D-7 Salonunda yapılan 'Usta Buluşmaları' konferasına Demirören Haber Ajansı Muhabiri Ergün Ayaz, Milliyet Gazetesi Foto Muhabiri Ercan Arslan ve Depo Photos Foto Muhabiri Tolga Adanalı katıldı. Foto Muhabirleri dünyadaki, Türkiye'deki ve yerel medyadaki yaşadığı değişim ile gelişmeleri, haber fotoğraflarının çekim teknikleri ile ödüllü fotoğrafların hikayelerini öğrencilerle paylaştı. Öğrencilerin ilgiyle izlediği konferans sonunda Türkiye'nin en prestijli haber fotoğrafları yarışması olan Spor Toto 2019 Yılın Basın Fotoğrafları sergilendi. Öğrenciler konferansa ve fotoğraf sergisine büyük ilgi gösterdi.
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Ödüllü Foto Muhabirleri iletişim öğrencileriyle buluştu
Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin 'Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları 2019 Üniversitelilerle buluşuyor' etkinliği kapsamında usta Foto Muhabirleri Kocaeli Üniversitesi'nde genç iletişimcilerle biraraya geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz