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"15 gündür öldürmeyi düşünüyordum"

Kocaeli’de 6 ay önce boşandığı eski eşi Ayşe Acar’ı doğalgaz aboneliği işlemi yaptırdığı sırada silahla vurarak öldüren ve emniyette susma hakkını kullanan Kerem T.’nin ifadesine Habertürk ulaştı. Kerem T., eski eşini 15 gün boyunca öldürmeyi planladığını söyledi.
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Caner Aktan'ın haberine göre, olay, 16 Ekim günü Kocaeli’nin İzmit İlçesinde yaşandı. 6 ay önce boşanan Ayşe Acar (36),kendisini takip eden eski kocası Kerem T. (44) tarafından silahla vurularak öldürüldü. Kerem T. takip ettiği eski eşi Ayşe Acar'a Körfez Mahallesi Şehit Rafet Karaca Sokak'taki doğalgaz aboneliği yapan müşteri hizmetleri merkezinde işlem yaptırdığı sırada ateş etti. Olay yerinden kaçmak isteyen Kerem T., müşteri hizmetleri merkezinde çalışan güvenlik görevlisi tarafından yakalandı.

EMNİYETTE SUSMA HAKKINI KULLANDI

Şüpheli, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Kerem T. susma hakkını kullanarak eski eşini neden öldürdüğünü söylemedi. Yapılan incelemelerde Acar'ın bir hafta önce polis merkezine giderek şikâyetçi olmasının ardından Kerem T. hakkında uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi. Emniyette yapılan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BAŞKA ERKEKLERLE GÖRÜŞTÜ

Asayiş Şube Müdürlüğünde susma hakkını kullanan Kerem T., savcılıkta ifade verdi. Edinilen bilgilere göre Kerem T. ifadesinde nisan ayında eski eşiyle anlaşmalı olarak boşandıklarını, eski eşinin bir süre önce trafik kazası geçirdiğini, trafik kazası nedeniyle hastanede refakatçi kaldığını, eski eşinin dayısının kızının evlilikleri süresince Ayşe Acar’ın başka erkeklerle görüştüğünü söylediğini ve bu durumun gerçek olduğunu düşündüğünü söyledi.

“15 GÜNDÜR ÖLDÜRMEYİ DÜŞÜNÜYORDUM”

Bu anlatılan olayların yaklaşık bir ay önce olduğunu, olay gününden 15 gün önce eşini öldürme düşüncesinin aklında olduğunu, bu 15 günlük süre içerisinde karar veremediğini, olay günü doğalgaz abonelik devir işlemleri için kendisinin de bulunması gerektiğini, silahını sürekli üzerinde taşıdığını ve bir anda karar vererek Ayşe Acar’ı öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

ÜZERİNDEN İNTİHAR MEKTUBU ÇIKTI

Olay günü Kerem T.’nin üzerinden bir de intihar mektubu çıktığı öğrenildi. Kerem T.’nin ağustos ayında intihara teşebbüs ettiği ancak başarılı olmadığı belirtildi. Kerem T., olayda kullandığı silahı birkaç ay önce yerde bulduğunu ve heves ettiği için sürekli üzerinde taşıdığını belirttiği öğrenildi. Öte yandan olayla ilgili başlatılan soruşturma Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütülüyor.

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