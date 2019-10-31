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“Türkiye artık oyun kuruyor”

Körfez Belediyesi’nin Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında Körfezlilerle buluşturduğu Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, “Bugün Suriye’deki operasyonun adını koymak gerekiyorsa; bu oyun bozmak değildir, bu oyun kurmaktır” dedi
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Körfez Belediyesi’nin Kültür ve Sanat Etkinlikleri devam ediyor. Ekim ayının son etkinliğinde Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, gazeteci İsmail Halis’in moderatörlüğünde ‘Güvenli Bölge’ konulu konferans ile Körfezlilerle buluştu. Etkinliğe; Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan Yardımcıları Faruk Denli, İbrahim Çırpan ve Osman Yurt, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan, İlçe Müftüsü Sabri Bağcı, AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Tuna, Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın, meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

PROJELER YÜZDE BİN ARTTI

Salonun tamamen dolduğu programda konuşan Mete Yarar, Türkiye’nin savunma sanayisine yaptığı yatırımları aktararak, “1974’te başlayan, kıt kaynaklarla kurduğumuz savunma sanayisinin bugüne kadar getirdikleri ortada. Cumhurbaşkanının en büyük katkısı; 2002 yılında iktidara geldiğinde proje sayısı yaklaşık 60 civarındaydı. Proje büyüklüğü 3 milyar dolar civarındaydı.

“ZAMAN KAYBIMIZ ORTADAN KALKTI”

2016 yılına gelindiğinde proje 600’ü geçti, ayrılan kaynak 60 milyar dolardı. Aradaki fark bu. Bunu yaparken de devlet; Milli Eğtim’den ya da Sağlık Bakanlığı’ndan kaynak aktarmadı. Bu hamleler, bizlere unuttuğumuz şeyleri tekrar hatırlattı. Silahlı Kuvvetlerde 20 yıl görev yaptım. Bu kadar imkan yokken de askerimiz asla boyun eğmedi. Zor şartlarda bu ülkenin evlatları asla diz çökmedi. Artık sadece zaman kaybımız ortadan kalktı” dedi

MESELE SADECE SURİYE DEĞİL

Barış Pınarı Harekatı sonrası Türkiye için yapılan yaptırımlara da değinen Mete Yarar, “Operasyon sırasında Amerika Birleşik Devletlerinin Türkiye'ye yaptırımla ilgili 3 tane bakan ismi var. Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı ve Enerji Bakanı. İçişleri Bakanının dış operasyonda nasıl bir etkisi olabilir? Delikanlı adam. Ayrıca PKK'nın dibine kıran döken adam. Enerji Bakanının bu işte ne işi var? Doğu Akdeniz, demek ki mesele PKK değilmiş. Demek ki mesele Suriye'nin Fırat'ın doğusu değilmiş" ifadelerinde bulundu.

Bugün 16:57 TSİ - Yaşam

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