EYT’liler, CHP Kocaeli’yi büyük açılışa davet etti

Gebze-Kocaeli Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Nuh Erdoğan ve yönetimi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve yönetimini partinin il binasında ziyaret etti. Nuh Erdoğan ve yönetimi, 3 Kasım Pazar günü Darıca Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde gerçekleştirecekleri EYT Gebze Darıca Çayırova Derneği’nin açılışı ve 13 EYT derneğinin birleşimi ile düzenlenecek olan büyük kurultaya CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay’ın nezdinde tüm partilileri davet etti.

“HER ZAMAN YANINIZDAYIZ”

EYT’lilerin yaşadıkları sorunların masaya yatırıldığı ziyarette kendilerine her daim verdikleri destekten ötürü CHP’ye teşekkürlerini ileten Nuh Erdoğan, “Gerek Kocaeli kamuoyunda sizler gerek mecliste görev yapan Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli milletvekilleri her daim bizlerin sorunlarını dile getirerek büyük destek verdi. Açılışımızda da sizleri aramızda görmek bizleri onurlandıracaktır” dedi. CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ise, “EYT’li kardeşlerimizin kazandığı hakların resmi olarak verilmesi için gerekli çalışmaları her daim yürütmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.