CHP’de, şehit cenazesinde darp edilen parti yöneticilerini ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve eşi Nurdan Sarıbay, CHP İl Yönetim Kurulu üyeleri ve CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya önceki gün son yolculuğuna uğurlanan şehidimiz Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun’un Darıca’daki cenazesinde gerçekleşen çirkin provokasyonda darp edilen CHP Gebze İlçe Örgütü yöneticilerini ziyaret etti. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılarak darp raporu alan ve olayla ilgili emniyete başvuran CHP Gebze ilçe yöneticileri konuyla ilgili detayları CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay’a aktardı.

“KENDİNİ BİLMEZLER”

Darp edilen bazı yöneticilerin tedavileri sürdüğü için katılamadığı ziyarette konuşan CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “Bu vatan için can veren herkes bizim evladımız, şehidimizdir. Milli meseleleri siyasi şov haline getirmek isteyenlerin her daim karşısında durduk, durmaya da devam edeceğiz. Bu bizim katıldığımız ilk şehit cenazesi değil. Hiçbirinde böyle bir olay yaşamadık. Darıca’daki şehidimizin cenazesinde yaşananlar da bir takım kendini bilmezlerin yaptığı bir girişimdir” diye konuştu.

ADALET KARŞISINA ÇIKARTACAĞIZ

Olayın takipçisi olduklarını söyleyen Sarıbay, “Konu sadece parti çelenginin parçalanması değil, Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri de çirkin bir saldırıya maruz kaldı. İlk haber aldığımızda biz bu konuyu çelenk sebebi ile yaşanan ufak bir itişme zannettik. Sizlerin yaptığı bilgilendirme üzerine tüm programları bırakarak Gebze’ye geldik. Tüm arkadaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Konuyla ilgili Vali Bey başta olmak üzere tüm yetkililerle de görüştüm. Partimiz üzerinden şehitlerimizin anısına saygısızlık edilmesine asla ve asla izin vermeyecek, sorumluları adaletin karşısına çıkartacağız” açıklamasında bulundu.