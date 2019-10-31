ÇYDD Kandıra’dan Eğerçili’ye Atatürk duvarı

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren ve yönetim kurulu, okullardan gelen Atatürk duvarı isteklerini yerine getirmeye devam ediyor. Şimdiye kadar birçok okula Atatürk duvarı yapan Deren, Eğercili Köyü Namık Kemal İlkokulu’na da Atatürk duvarı yapmanın mutluluğunu yaşadı.

KAYMAKAM DA AÇILIŞTA

Eğercili Köyü Namık Kemal İlkokulu’na müdür olarak yeni atanan Adem Kaplan’ın talebini kırmayan Deren, okula çok güzel bir Atatürk duvarı yaptı. Duvarın açılışına Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal ve eşi Merih Ünal, Kandıra Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan, ÇYDD Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren, okul müdürü Adem Kaplan ve öğretmenler katıldı.

ATÜTÜRK TİŞÖRTÜ İSTEDİLER

Okul müdürü Adem Kaplan, okullarına Atatürk duvarı yapan ÇYDD Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren ve yönetim kuruluna teşekkür etti. Öğrenciler de Deren’den Atatürk tişörtü istedi. Deren, öğrencilerin bu isteklerini yerine getireceğini söyledi. Deren, okulların istekleri doğrultusunda Atatürk duvarı yaptırmaya devam edeceklerini ifade etti.