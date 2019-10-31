Sevim Deren, Kandıra A.L.’ye piyano hediye etti

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren ve yönetim kurulu, Yusuf Baştaş’ın kendilerine bağışladığı tarihi piyanoyu Kandıra Anadolu Lisesi’ne hediye etti. Lise müdürü Taşkın Uzun, hediye edilen piyanodan dolayı ÇYDD Kandıra Şubesi’ne teşekkür etti. Deren, müdür Uzun’a okul için bir duvar saati, kendisine de üzerinde Atatürk’ün imzasının olduğu kol saatini hediye etti.

SEMA HANIM’A PLAKET VERDİ

Deren, kendilerine piyanoyu bağışlayan Yusuf Baştaş’ın eşi Sema Bastaş’a da plaket verdi. Plaket üzerine, “Sayın Yusuf Baştaş. Çocuklarımızın kullanacağı piyanomuzun her tuşundan çıkacak nağmeler size ışık olacaktır. Işıklar içinde uyuyunuz. ÇYDD Kandıra Şubesi” diye yazıldı.