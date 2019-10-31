29 Ekim Cumhuriyet Bayramını büyük bir coşkuyla kutladık. Bayramı coşkulu kutlayan okullardan biri de Özel İlgievi Anaokulu… Öğrencilerine coşkulu bir bayram programı hazırlayan Özel İlgievi Anaokulu, çocuklara Atatürk ve bayrak sevgisi aşıladı. Öğrenciler, ellerinde Türk bayraklarıyla güzel bir etkinlikte buluştu. Etkinlik programı çerçevesinde Cumhuriyet Pastası da kesildi. Öğrenci velileri, böyle coşkulu ve anlamlı bir program düzenledikleri için okul yönetimine teşekkür etti.
Bugün 17:15 TSİ- Eğitim Güncelleme: Bugün 17:19 TSİ
Özel İlgievi Anaokulu’nda Cumhuriyet coşkuyla kutlandı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramını büyük bir coşkuyla kutladık.
Büyütmek için resme tıklayın
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz