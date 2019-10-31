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Özel İlgievi Anaokulu’nda Cumhuriyet coşkuyla kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramını büyük bir coşkuyla kutladık.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramını büyük bir coşkuyla kutladık. Bayramı coşkulu kutlayan okullardan biri de Özel İlgievi Anaokulu… Öğrencilerine coşkulu bir bayram programı hazırlayan Özel İlgievi Anaokulu, çocuklara Atatürk ve bayrak sevgisi aşıladı. Öğrenciler, ellerinde Türk bayraklarıyla güzel bir etkinlikte buluştu. Etkinlik programı çerçevesinde Cumhuriyet Pastası da kesildi. Öğrenci velileri, böyle coşkulu ve anlamlı bir program düzenledikleri için okul yönetimine teşekkür etti.

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