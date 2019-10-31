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Zeki Kalaç unutulmadı

Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi idarecileri ve öğretmenleri, eski müdürleri Zeki Kalaç için vefa yemeği düzenledi

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1982’den beri eğitimcilik yapan, önceki yıllarda Tunceli Pülümür Gazi Lisesi, Tunceli Pertek Dere İlköğretim Okulu, İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kocaeli Gölcük Piyale Paşa İlköğretim Okulu’nda öğretmen, Tunceli Pertek Mustafa Kemal Çok Programlı Anadolu Lisesi ile Kocaeli Gölcük Değirmendere Hacı Halit  Erkut Lisesi’nde Müdür Yardımcısı, Gölcük Piyale Paşa İlköğretim Okulu, İzmit Gazi Lisesi ve Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi’nde de okul müdürlüğü yapan Zeki Kalaç, 2019 yılı Temmuz ayından itibaren İzmit Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü’nde görev yapmaya başladı.

 ‘ÇOK MUTLU OLDUM’

 Kalaç’ın son görev yaptığı okul Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi idarecileri ve öğretmenleri de eski müdürlerini unutmadı. Kalaç için veda yemeği düzenlendi. Çalışma arkadaşları ve dostlarının bu organizasyonundan mutluluk duyduğunu belirten Kalaç, “Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi’ndeki değerli mesai arkadaşlarıma nazik düşüncelerinden ötürü çok teşekkür ederim. Ben ve eşim Sabriye Hanım bu güzel günü hiçbir zaman unutmayacağız. Başka mekanlarda, başka zamanlarda tekrar birlikte olmak dileğiyle” dedi.

 

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