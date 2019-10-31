Minikler bayram coşkusunu yaşadı

Derince 60 Evler’de eğitim hayatına devam eden Gelecek Adası Montessori Anaokulu öğrencileri, Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusunu yaşadı. Bayram nedeniyle anaokulunun bahçesinde velilerin de katılım sağladığı bir etkinlik gerçekleştiren öğrenciler, okudukları şiirler ve seslendirdikleri şarkıları ile Cumhuriyet Bayramı’nın tadına vardı. Daha sonra devam eden etkinliklerde Atatürk’ü anlatan sözlerin yer aldığı küpleri yerlerine koyarak, ortaya büyük bir Atatürk resmi çıkaran öğrenciler, veliler tarafından alkışlandı.