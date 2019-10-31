Derince 60 Evler’de eğitim hayatına devam eden Gelecek Adası Montessori Anaokulu öğrencileri, Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusunu yaşadı. Bayram nedeniyle anaokulunun bahçesinde velilerin de katılım sağladığı bir etkinlik gerçekleştiren öğrenciler, okudukları şiirler ve seslendirdikleri şarkıları ile Cumhuriyet Bayramı’nın tadına vardı. Daha sonra devam eden etkinliklerde Atatürk’ü anlatan sözlerin yer aldığı küpleri yerlerine koyarak, ortaya büyük bir Atatürk resmi çıkaran öğrenciler, veliler tarafından alkışlandı.
Bugün 17:24 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 17:26 TSİ
Minikler bayram coşkusunu yaşadı
Derince 60 Evler’de bulunan Gelecek Adası Montessori Anaokulu öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu doyasıya yaşadı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz