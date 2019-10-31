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Kahramanmaraş’ta kuyumcu soyguncuları tutuklandı 

Kahramanmaraş’ta otomobille altın ve para nakli yapan kuyumcuları soydukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

İhlas Haber Ajansı
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Edinilen bilgiye göre soygun olayı, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana geldi. Otomobille Hakkari’ye yüklü miktarda altın ve para taşıyan kuyumculardan S.Ç. (54), A.A. (45) ve H.A. (27), silahlı ve maskeli 4 kişi tarafından soyuldu. Soygunu gerçekleştiren 4 kişi, 13 kilogram altın, 36 bin 650 euro, 300 dolar, bin 500 lira para ve 3 adet cep telefonunu alarak kayıplara karıştı. Jandarma ekipleri, çalıntı plakalı araçla kaçan şüphelileri yakalamak için bin 214 aracı inceledi.

KOCAELİ'DE YAKALANDI

Yapılan araştırma neticesinde şüphelilerden F.G. (27) ve C.B. (26) Yozgat’ın Yerköy ilçesinde, S.B. (28) ve E.G. (19) Kocaeli’de yakalandı. Şüphelilerle bağlantısı bulunan T.E. ise Kahramanmaraş’ta yakalandı. Yakalanan şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada 32 bin 150 euro, 300 dolar, bin 482 lira para, Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde yakalanan F.G.’nin evinde de çalınan altınlar ve geriye kalan 4 bin 500 euro ele geçirildi. 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

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Muhabir İhlas Haber Ajansı

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