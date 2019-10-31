Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 22:44 TSİ- Gündem G: Bugün 23:23 TSİ

Meteoroloji uyardı: Sağanak ve kar yağışı

Türkiye'nin büyük bölümünde etkili olacak yağışlı havanın gece saatlerinde, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Şırnak ve Muş çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak olarak kendini göstereceği öngörülüyor. Meteoroloji'den ayrıca Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için kar uyarısında bulunuldu.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan duyuruya göre, yarın ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Şırnak ve Muş çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Yağışların bu akşamdan itibaren, İstanbul, Kocaeli, Sakarya’nın kuzeyi ve Kırklareli’nin kıyı ilçelerinde, yarın sabah saatlerinden itibaren ise İskenderun Körfezi’nde kuvvetli, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli olarak yarın akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Rüzgarın Marmara’nın güneyi ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Marmara’nın kuzey kesimleri ile Batı Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli esmesi öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

METEOROLOJİ’DEN 4 İL İÇİN KAR UYARISI

Meteoroloji’den Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki 4 il için kar uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde aralıklı beklenen yağmur ve sağanak yağışların yüksek kesimlerde kar yağışına dönüşeceği belirtilerek meteorolojik uyarıda bulunuldu. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Meteorolojik değerlendirme cuma günü öğle saatlerinden itibaren, cumartesi akşam saatlerine kadar Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan çevrelerinde aralıklı beklenen yağmur ve sağanak yağışların, zamanla yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin edilmektedir. Bu nedenle meydana gelebilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, buzlanma ve don olayı, tipi vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” 

Bugün 22:44 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Cumhuriyet Bayramı'nda çekilen bu görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı mask
Cumhuriyet Bayramı'nda çekilen bu görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Aşkın’dan Büyükakın’a cevap: Sürgüne gönderildim! mask
Aşkın’dan Büyükakın’a cevap: Sürgüne gönderildim!
Uzmanlardan kritik doğalgaz uyarısı! mask
Uzmanlardan kritik doğalgaz uyarısı!
Kocaeli'de MOBESE ve EDS devreye girdi mi? mask
Kocaeli'de MOBESE ve EDS devreye girdi mi?
Hürriyet, komite üyesi seçildi mask
Hürriyet, komite üyesi seçildi
Kocaeli'deki akaryakıt firmasına 1 milyon TL ceza! mask
Kocaeli'deki akaryakıt firmasına 1 milyon TL ceza!
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
İzmit’te yurda asılan afiş güldürdü mask
İzmit’te yurda asılan afiş güldürdü
Körfez’de skandal iddia! mask
Körfez’de skandal iddia!
Kara haber Gölcük’e düştü mask
Kara haber Gölcük’e düştü
Eski başkanın oğlundan Cumhuriyet ile ilgili skandal paylaşım! mask
Eski başkanın oğlundan Cumhuriyet ile ilgili skandal paylaşım!
Bu görüntü vatandaşı isyan ettirdi! mask
Bu görüntü vatandaşı isyan ettirdi!
Şoförlerden Büyükakın'a jet yanıt mask
Şoförlerden Büyükakın'a jet yanıt

GALERİ

Kendilerini polis olarak tanıtıp 700 bin TL dolandırdılar mask
Kendilerini polis olarak tanıtıp 700 bin TL dolandırdılar
Vinç 4 otomobili biçti: 3 yaralı mask
Vinç 4 otomobili biçti: 3 yaralı
8 aylık hamile eşi ve 5 yaşındaki kızını arıyor mask
8 aylık hamile eşi ve 5 yaşındaki kızını arıyor
Barış Pınarı şehidi ilimize geliyor mask
Barış Pınarı şehidi ilimize geliyor
Vertigoya karşı tedbirinizi alın mask
Vertigoya karşı tedbirinizi alın
Geleneksel tıp uygulamaları modern tıpa ışık tutuyor" mask
Geleneksel tıp uygulamaları modern tıpa ışık tutuyor"
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL