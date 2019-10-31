WhatsApp'ta inanılmaz hata! Hemen kontrol edin...

Hiçkimse fark etmedi; ancak kısa süreli yaşanan teknik bir sorun nedeniyle WhatsApp'ta kullanıcıların gizlilik ayarı kullanıcıların kontrolü dışında değişti. Hemen kontrol edin, ayarınızın eskisi gibi olup olmadığını öğrenin.

-Önce WhatsApp uygulamasını açın.

-Ardından Ayarlar kısmına girin.

-Sonrasında ise Hesap bölümüne dokunun.

-Şimdi de Gizlilik'i seçin.

-Burada yaptığınız ayara dikkat edin. Son görülme ayarı bıraktığınız gibi mi?

Dün akşam saatlerinde yaşanan teknik bir sorun nedeniyle kullanıcıların son görülme ayarı herkese açık hale geldi.