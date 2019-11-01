Akılalmaz dolandırıcılık uyarısı

Geçtiğimiz aylarda ilimizde meydana gelen eskort dolandırıcılığı olaylarından sonra, eskort siteleri de kendilerince güvenlik önlemleri almaya başladı. Buna örnek olarak, İzmit'te faaliyet gösteren bir eskort sitesinin, kullanıcılarını mesaj yoluyla uyarması görenleri he güldürdü hem de düşündürdü. Site tarafından yayınlanan mesajda, "Son dönemde sizleri bankamatiğe para yatmaya teşvik eden kimselere itibar etmeyiniz. Böyle bir sistem mevcut değildir. İstanbul'un elit beylerine iyi eğlenceler dileriz" denildi.