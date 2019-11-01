Geçtiğimiz aylarda ilimizde meydana gelen eskort dolandırıcılığı olaylarından sonra, eskort siteleri de kendilerince güvenlik önlemleri almaya başladı. Buna örnek olarak, İzmit'te faaliyet gösteren bir eskort sitesinin, kullanıcılarını mesaj yoluyla uyarması görenleri he güldürdü hem de düşündürdü. Site tarafından yayınlanan mesajda, "Son dönemde sizleri bankamatiğe para yatmaya teşvik eden kimselere itibar etmeyiniz. Böyle bir sistem mevcut değildir. İstanbul'un elit beylerine iyi eğlenceler dileriz" denildi.
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Akılalmaz dolandırıcılık uyarısı
İzmit'te faaliyet gösteren bir eskort sitesi tarafından, kullanıcılarına yönelik yayınlanan mesaj hem güldürdü hem de düşündürdü
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz