İzmit Yeşilova Mahallesi Şehit Necmi Semerci Sokakta meydana gelen olayda İsmail Görüş (36) isimli şahıs kendini evinin terasına astı. İsmail Görüş’ün ipte asılı bedenini bulan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Görüş'ün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerinde polis ekiplerince yapılan inceleme işlemlerinin ardından Görüş'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. İsmail Görüş’ün neden intihar ettiği bilinmezken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Evinin terasında kendisini astı
İzmit Yeşilova Mahallesinde ikamet eden 36 yaşındaki İsmail Görüş isimli şahıs evinin teras katında kendini asarak yaşamına son verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz