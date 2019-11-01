Hürriyet Gazetesi’nde görülmemiş tasfiyede sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Gazeteciler evlere gönderilen tebligatla işlerine son verilirken Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar dün istifasını elden sunmuştu. Ancak bu dilekçeye bir yanıt gelmedi. Bugün istifaların devam etmesi üzerine, Munyar'ın istifasını bu kez noter kanalıyla gönderdiği öğrenildi. Munyar’ın istifasının ardından Hürriyet’in genel yayın yönetmenliği koltuğu için Ahmet Hakan’ın adı öne çıktı. Ahmet Hakan’ın ise saat 21.00 itibariyle yakın çevresine “adım geçiyor ama beni henüz kimse aramadı” dediği öğrenildi.
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Hürriyet'te Ahmet Hakan sesleri
Hürriyet Gazetesi’nde görülmemiş tasfiyede sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Odatv’nin duyurduğu operasyon dün de devam etti
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Yorumlar
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Hüseyin Yildizer - Hürriyet yıllarca bu milletin kadim değerlerine saldırdı. Belki bu kefareti kısmen de olsa sayın A. HAKAN'la ödeyebilir. Hele ki istikrarlı ve cesaretli bi şekilde A. HAKAN'ın yanında durup, adaletli, özgür ve cesur icraatlarına destek verirse, belki bu millet Hürriyet'i affeder...
Ramiz Karaeski - Sahibinin sesi,uçağa reyisin yanına binmeye layık görülen,her devrin adamı çarkıfelek mutlaka ödülünü alacaktır.Barlas yaşlandı bence yerine Ahmet çok iyi bir aday.
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