AKP'de yaklaşan kongreler öncesinde ilçe başkan adayları da kendilerini göstermeye başladı. AKP'de aday olarak ortaya çıkan ilk isim ise Çayırova'dan oldu. Serbest Muhasebeci Murat Özsoy, AKP Çayırova İlçe Başkanlığı'na aday olduğunu duyurdu. Özsoy adaylığını şu sözlerle duyurdu; "Sizlerin de bu çıktığım adalet yolunda kalben destek vereceğinize inanıyoruz ve saygılarımızı ve selamlarımızı sunuyoruz Allah’a emanet
olunuz."
Bugün 09:40 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 11:48 TSİ
AKP'de ilk aday ortaya çıktı
Kongre dönemine giren AKP'de ilçe başkan adayları da kendilerini göstermeye başladı
Büyütmek için resme tıklayın
AKP'de yaklaşan kongreler öncesinde ilçe başkan adayları da kendilerini göstermeye başladı. AKP'de aday olarak ortaya çıkan ilk isim ise Çayırova'dan oldu. Serbest Muhasebeci Murat Özsoy, AKP Çayırova İlçe Başkanlığı'na aday olduğunu duyurdu. Özsoy adaylığını şu sözlerle duyurdu; "Sizlerin de bu çıktığım adalet yolunda kalben destek vereceğinize inanıyoruz ve saygılarımızı ve selamlarımızı sunuyoruz Allah’a emanet
Anket Sarıklı gence yapılan hareket doğru mu?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz