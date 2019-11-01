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AKP'de ilk aday ortaya çıktı

Kongre dönemine giren AKP'de ilçe başkan adayları da kendilerini göstermeye başladı

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AKP'de yaklaşan kongreler öncesinde ilçe başkan adayları da kendilerini göstermeye başladı. AKP'de aday olarak ortaya çıkan ilk isim ise Çayırova'dan oldu. Serbest Muhasebeci Murat Özsoy, AKP Çayırova İlçe Başkanlığı'na aday olduğunu duyurdu. Özsoy adaylığını şu sözlerle duyurdu; "Sizlerin de bu çıktığım adalet yolunda kalben destek vereceğinize inanıyoruz ve saygılarımızı ve selamlarımızı sunuyoruz Allah’a emanet
olunuz." 

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