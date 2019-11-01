Gazetemiz WhatsApp İhbar Hattı'na ulaşan bir vatandaş, anlaşmaşlık yaşadığı komşusunun, evini çöp yığınına getirmesi nedeniyle şikayetini dile getirdi. Komşusu ile anlaşmazlık yaşamalarının ardından evinin önünde bir anda çöp yığını bulduğunu belirten vatandaş, çöplerin temizlenmesi istediğini belirtti.
Bugün 09:57 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 10:05 TSİ
Böyle anlaşmazlık görülmedi
Gazetemiz WhatsApp İhbar Hattı'na ulaşan bir vatandaş, anlaşmazlık yaşadığı bir başka vatandaşın evinin önünü çöp yığınına çevirdiğini söyledi
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz