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Böyle anlaşmazlık görülmedi

Gazetemiz WhatsApp İhbar Hattı'na ulaşan bir vatandaş, anlaşmazlık yaşadığı bir başka vatandaşın evinin önünü çöp yığınına çevirdiğini söyledi

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Gazetemiz WhatsApp İhbar Hattı'na ulaşan bir vatandaş, anlaşmaşlık yaşadığı komşusunun, evini çöp yığınına getirmesi nedeniyle şikayetini dile getirdi. Komşusu ile anlaşmazlık yaşamalarının ardından evinin önünde bir anda çöp yığını bulduğunu belirten vatandaş, çöplerin temizlenmesi istediğini belirtti. 

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