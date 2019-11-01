Böyle anlaşmazlık görülmedi

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Gazetemiz WhatsApp İhbar Hattı'na ulaşan bir vatandaş, anlaşmaşlık yaşadığı komşusunun, evini çöp yığınına getirmesi nedeniyle şikayetini dile getirdi. Komşusu ile anlaşmazlık yaşamalarının ardından evinin önünde bir anda çöp yığını bulduğunu belirten vatandaş, çöplerin temizlenmesi istediğini belirtti.