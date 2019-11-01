Gebze Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk anıtının kimliği belirsiz kişiler tarafından açık hava tuvaleti gibi kullanılması vatandaşların tepkisine neden oldu. Duruma tetpki gösteren vatandaşlar, “Metro çalışması nedeniyle küçük bir alanda bırakılan Atatürk anıtı sahipsiz. Temizlik ve bakım zaten yapılmıyor. Bazı kendisini bilmezler ise anıtın arka kısmına tuvalet ihtiyaçlarını gideriyorlar. Atatürk anıtını bu duruma getirenleri ve sahipsiz bırakanları kınıyoruz. Anıtın etrafına aydınlatma ve gerekli koruma önlemlerinin alınması gerekiyor” ifadelerini kullandı.
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Kocaeli'de Atatürk'e büyük saygısızlık
Metro çalışmaları devam eden Gebze Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtının açık hava tuvaleti gibi kullanılmasına vatandaşlar tepki gösterdi.
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Yorumlar
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Seyfullah Kaya - Kaymakam nerede? Hadi Belediye Başkanı gölge etmesin, onun ihsanı olmaz da.Devlet adına var olan Kaymakam ne iş yapar
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