Dilovası Belediye Meclisi'nin Ekim Ayında yaptığı meclis toplantısı'nın ikinci oturumunda, söz alıp yaptığı konuşmayla gündeme gelen ve İl Emniyet Müdürlüğü Şube ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Metin Dalgalı tutuklanmıştı. Dilovası meclisinde yaptığı konuşmada "terör örgütü propagandası" yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Saadet Partisi Belediye Meclis üyesinin avukatı aracılığı ile bir üst mahkemeye yaptığı ititraz sonucu tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.
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O meclis üyesi serbest kaldı
Terör propagandası nedeniyle tutuklanan SP Dilovası Belediye Meclis Üyesi Metin Dalgalı, serbest bırakıldı
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Anket Sarıklı gence yapılan hareket doğru mu?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz