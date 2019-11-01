O meclis üyesi serbest kaldı

Dilovası Belediye Meclisi'nin Ekim Ayında yaptığı meclis toplantısı'nın ikinci oturumunda, söz alıp yaptığı konuşmayla gündeme gelen ve İl Emniyet Müdürlüğü Şube ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Metin Dalgalı tutuklanmıştı. Dilovası meclisinde yaptığı konuşmada "terör örgütü propagandası" yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Saadet Partisi Belediye Meclis üyesinin avukatı aracılığı ile bir üst mahkemeye yaptığı ititraz sonucu tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.