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O meclis üyesi serbest kaldı

Terör propagandası nedeniyle tutuklanan SP Dilovası Belediye Meclis Üyesi Metin Dalgalı, serbest bırakıldı

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Dilovası Belediye Meclisi'nin  Ekim Ayında yaptığı meclis toplantısı'nın ikinci oturumunda, söz alıp yaptığı konuşmayla gündeme gelen ve İl Emniyet Müdürlüğü Şube ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Metin Dalgalı tutuklanmıştı. Dilovası meclisinde yaptığı konuşmada "terör örgütü propagandası" yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Saadet Partisi Belediye Meclis üyesinin  avukatı aracılığı ile bir üst mahkemeye  yaptığı ititraz  sonucu tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

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