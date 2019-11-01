SEDAŞ, kesinti yapılacak mahalleleri duyurdu

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş., elektrik kesintilerinin yapılacağı mahalleler hakkında açıklama yayınaldı. SEDAŞ tarafından yapılan açıklamada, "SEDAŞ tarafından yapılmakta olan yatırım, tesis bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle, 04.11.2019 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Servetiye Köyü, Servetiye Mahallesi, Yuvacık Mahallesi 05.11.2019 tarihinde Başiskele'de saat 09:00 ile 17:00 arasında Servetiye Köyü, Servetiye Mahallesi, Tepecik Köyü, Yeşil Yurt Köyü, 06.11.2019 tarihinde Başiskele'de saat 09:00 ile 17:00 arasında Aksığın Köyü, Aksığın Mahallesi, Kazandere Köyü, Serindere Köyü, Serindere Mahallesi, Tepecik Köyü, Tepecik Mahallesi... 07.11.2019 tarihinde Başiskele'de saat 09:00 ile 17:00 arasında Kazandere Köyü, Kazandere Mahallesi, Servetiye Köyü, Servetiye Mahallesi'nde elektrik verilmeyecektir" denildi.