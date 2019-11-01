Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş., elektrik kesintilerinin yapılacağı mahalleler hakkında açıklama yayınaldı. SEDAŞ tarafından yapılan açıklamada, "SEDAŞ tarafından yapılmakta olan yatırım, tesis bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle, 04.11.2019 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Servetiye Köyü, Servetiye Mahallesi, Yuvacık Mahallesi 05.11.2019 tarihinde Başiskele'de saat 09:00 ile 17:00 arasında Servetiye Köyü, Servetiye Mahallesi, Tepecik Köyü, Yeşil Yurt Köyü, 06.11.2019 tarihinde Başiskele'de saat 09:00 ile 17:00 arasında Aksığın Köyü, Aksığın Mahallesi, Kazandere Köyü, Serindere Köyü, Serindere Mahallesi, Tepecik Köyü, Tepecik Mahallesi... 07.11.2019 tarihinde Başiskele'de saat 09:00 ile 17:00 arasında Kazandere Köyü, Kazandere Mahallesi, Servetiye Köyü, Servetiye Mahallesi'nde elektrik verilmeyecektir" denildi.
Bugün 10:23 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 10:37 TSİ
SEDAŞ, kesinti yapılacak mahalleleri duyurdu
Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş., yatırım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintilerinin yaşanacağı mahalleler hakkında bilgilendirme açıklaması yayınladı
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz