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Atafen'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Özel Atafen Eğitim Kurumlarında, Cumhuriyet’ in 96. Yılı, özel bir organizasyon ile kutlandı
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Özel Atafen Eğitim Kurumlarında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programına, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin yoğun ilgi gösterdiler. Okul salonundaki program saygı duruşu ardından İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini dile getiren duygu dolu anlatımlar ve şiirlerin okunmasıyla sahneye ilkokul öğrenci korosu çıktı. Seslendirdikleri birbirinden güzel eserlerle büyük beğeni toplayıp alkışlandılar. Devamında müzik dinletisi ve özel kostümleriyle sunulan danslar, dinlenmeye, izlenmeye değer güzellikteydi. Program akışıyla sahneye gelen ortaokul ve lise öğrenci gurubu ise“ Şahlanış Oratoryosu ” sunumlarıyla bu özel kutlamaya renk katıp takdir dolu alkışlarla ödüllendirildiler.

RESEPSİYONDA BULUŞTULAR

Özel Atafen Eğitim Kurumları’ nın idareci, öğretmen, öğrenci ve velileri, Cumhuriyet’ in 96 yılı kutlamaları için akşam İzmit Yelken Kulübü salonlarında düzenlenen resepsiyonda yine birlikte oldular. Çok samimi bir ortamda başlayan gecede, lise öğrencileri oratoryo çalışması, şiir dinletisi ile başarılı bir sunum gerçekleştirdiler. Müzik gurubunun seslendirdiği şarkılara tüm konukların katılmasıyla bu özel günün coşkusu doruğa çıktı. Özel Atafen Eğitim Kurumları, gün boyunca sunduğu Cumhuriyet Bayramı kutlama programı ile Mustafa Kemal Atatürk’ün armağan ettiği cumhuriyetin, yılmaz bekçileri olmanın gururunu yaşadılar.

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