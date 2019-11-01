Belediye başkanı çakarları söktürüp, sosyal medyada paylaştı

Kamuda, mahalli idarelerde, meslek kuruluşları ve üniversitelerde görev yapan üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanlarının da çakarlı araç kullanamaması yönündeki yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte denetimler de arttı. Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından harekete geçen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, makam aracındaki çakarların sökülmesi talimatını verdi. Makam aracındaki çakarları söktüren Belediye Başkanı Bıyık fotoğraflı sosyal medya hesabından paylaşarak, “İçişleri Bakanlığımız tarafından alınan kararlar ile bugün itibariyle trafikte çakarlı araç bulundurulmayacak. Biz de bu kurala uygun olarak kullanmış olduğumuz makam aracını uyumlu hale getirerek trafiğe çıkarttık. Farkındalık oluşturmak adına fotoğrafları kamuoyu ile paylaştık. Tüm vatandaşlarımızı kurallara uymaya davet ediyorum. Yeni uygulanacak olan trafik kurallarının memleketimize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.