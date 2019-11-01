Perilere başkandan tam destek

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden ve son oynadığı iki maçında Beşiktaş’ı deplasmanda “89-88”, Adana Basketbol’u ise “101-94” ile mağlup eden İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı’nı deplasmanda oynanacak Hatay Büyükşehir Belediyespor maçı öncesinde idmanda ziyaret etti. Adana Basketbol takımı karşısında aldıkları galibiyetten dolayı perileri kutlayan Başkan Hürriyet, bu hafta deplasmanda oynayacakları Hatay Büyükşehir Belediyespor maçı öncesi de takıma da başarılar diledi. İzmit Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Uğur Koştur ve İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Çetin Sarıca’nın da eşlik ettiği ziyarette Perilerin idmanını dikkatle izleyen Başkan Hürriyet idmanın ardından sporcularla konuştu. Başkan Hürriyet, “son iki maçta oldukça başarılı sonuçlar aldığınız için sizleri tebrik etmek istiyorum. Hatay Büyükşehir Belediyespor maçı öncesinde sizlere başarılar dilemek istedim. Umuyorum başarılı olacaksınız. Hatay maçının önemli olduğunu biliyorum. İzmit’e galibiyetle döneceğinize gönülden inanıyorum” dedi.