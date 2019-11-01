Spor toto 3.Lig 2.Grup’ta haftanın açılışını bugün Karşıyaka ile Elazığ Belediyespor yapacak. Engin Korukır’ın son maçı olan müsabakada, Kocaelispor’u yenen Karşıyaka, evinde bu kez Elazığ Belediyespor’u konuk edecek. Maç 13.30’da başlayacak ve müsabakayı Gebzeli hakem Ömer Kocabey yönetecek. Yardımcıları Mehmet Ali Vardar ve Kaan Yıldızlar olacak. Diğer maçlar ise yarın oynanacak. Belediye Derince, şampiyon adaylarından Turgutluspor’u konuk edecek, Kocaelispor, İstanbul Alemdağ’a konuk olacak. Bu maçlar da 13.30’da başlayacak.
Bugün 12:06 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:08 TSİ
Karşıyaka- Elazığ
Spor toto 3.Lig 2.Grup’ta haftanın açılışını bugün Karşıyaka ile Elazığ Belediyespor yapacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz