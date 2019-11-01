Karşıyaka- Elazığ

Spor toto 3.Lig 2.Grup’ta haftanın açılışını bugün Karşıyaka ile Elazığ Belediyespor yapacak. Engin Korukır’ın son maçı olan müsabakada, Kocaelispor’u yenen Karşıyaka, evinde bu kez Elazığ Belediyespor’u konuk edecek. Maç 13.30’da başlayacak ve müsabakayı Gebzeli hakem Ömer Kocabey yönetecek. Yardımcıları Mehmet Ali Vardar ve Kaan Yıldızlar olacak. Diğer maçlar ise yarın oynanacak. Belediye Derince, şampiyon adaylarından Turgutluspor’u konuk edecek, Kocaelispor, İstanbul Alemdağ’a konuk olacak. Bu maçlar da 13.30’da başlayacak.