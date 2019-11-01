Çengelköy- Arnavutköy

Temsilcilerimizin de yer aldığı Spor Toto BAL 11.Grup’ta 7.haftanın açılışı bugün tek maçla yapılacak. saat 14.30’da başlayacak maçta Çengelköy Futbol Yatırımları A.Ş. ile Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor Kulübü karşı karşıya gelecek. 10.Grup temsilcilerimizden Çayırova Buca’yı ağırlarken, Gebzespor Sultangazi’ye, İlimtepe de Beşyüzevler’e konuk olacak. Bu maçların üçü de yarın oynanacak ve 14.00’te başlayacak. 11.Grup temsilcilerimizden Başiskele Doğantepe İstanbul Alikeyköy’ü ağırlarken, Karamürselspor Tekirdağ Çerkezköy’e konuk olacak. Bu maçlar da yarın oynanacak ve 14.00’te başlayacak.