Spor Toto Gelişim Elit U19 Ligi (Elit Akademi U19) takımları Eskişehirspor ve Kocaelispor bugün Eskişehir Teknik Üniversitesi Futbol Sahası Eski Stat’ta karşılaşacak. Eskişehir bölgesi hakemleri Alp Osman Karaosmanoğlu, Ahmet onur Çiçek ve Ali Taşçı hakem üçlüsünün yöneteceği maç 14.30’da başlayacak.
Bugün 12:08 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:10 TSİ
U-19 Takımı dostlar diyarında: Eskişehirspor- Kocaelispor
Spor Toto Gelişim Elit U19 Ligi (Elit Akademi U19) takımları Eskişehirspor ve Kocaelispor bugün Eskişehir Teknik Üniversitesi Futbol Sahası Eski Stat’ta karşılaşacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz