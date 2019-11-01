Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 12:09 TSİ- Spor G: Bugün 12:11 TSİ

Süper-B’de süper maçlar

Kocaeli Süper Amatör Lig B Grubu’nda 14 puanla averajla lider olan Yuvacıkspor, bugün evinde, üçüncü sırada ve 11 puanda olan Maşukiyespor ile Şehit İlyas Bayraktutar Stadı’nda saat 16.00’da karşılaşacak.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli Süper Amatör Lig B Grubu’nda 14 puanla averajla lider olan Yuvacıkspor, bugün evinde, üçüncü sırada ve 11 puanda olan Maşukiyespor ile Şehit İlyas Bayraktutar Stadı’nda saat 16.00’da karşılaşacak. Maşukiyespor son haftalarda aldığı başarısız sonuçlar sonrası, önceki gün teknik sorumlu Gökhan Top ile yollarını ayırdı. Top’un yerine Hacı Ağdaş getirildi. Bugünkü maçın sonucu merakla bekleniyor. Hereke Erkin Akkaş Stadı’nda oynanacak maçta ise şampiyonluk mücadelesi veren 14 puanlı ikinci Değirmenderespor, dördüncü sırada 8 puanla zirveyi zorlayan Körfez BLD. Hereke Yıldızspor ile karşı karşıya gelecek. Maç saat 15.00’te başlayacak. Derince Sırrıpaşa ise Darıca Kültür Martı’yı ağırlayacak. Bu maç saat 17.00’de başlayacak ve Derince Sentetik Halı Saha Stadı’nda oynanacak. Günün bir diğer maçında da, geçen hafta Derbentspor’u deplasmanda 3-1 yenen ve ikinci galibiyetini alan Kocaeli Güneşspor, İzmit M.Ali Kağıtçı’da, beşinci sırada 7 puanla yer alan Kartepe BLD. spor’u ağırlayacak. Bu maç da saat 19.00’da başlayacak.

GÜNÜN PROGRAMI

15.00 KÖR. BLD HER YILDIZSPOR-DEĞİRMENDERE (Hereke Stadı)

16.00 YUVACIKSPOR-MAŞUKİYE (Şehit İlyas Bayraktutar Stadı)

17.00 DERİNCE SIRRIPAŞA-D. KÜLTÜR MARTI (Derince Suni Çim)

19.00 KOCAELİ GÜNEŞSPOR-KARTEPE BLDSPOR( M.Ali Kağıtçı Stadı)

Bugün 12:09 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Dinçel net konuştu: Sürekli oyunun içinde kalın! mask
Dinçel net konuştu: Sürekli oyunun içinde kalın!
‘Hakkını helal et Feridun!..’ mask
‘Hakkını helal et Feridun!..’
Alemdağ alarmı! mask
Alemdağ alarmı!
Kupayı veliler getirdi mask
Kupayı veliler getirdi
Alikahya’dan altın değerinde galibiyet: 0-1 mask
Alikahya’dan altın değerinde galibiyet: 0-1
Mertspor – Yazlıkspor maçında tek eksik goldü 0-0 mask
Mertspor – Yazlıkspor maçında tek eksik goldü 0-0
Anket Sarıklı gence yapılan hareket doğru mu?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kara haber Gölcük’e düştü mask
Kara haber Gölcük’e düştü
Darıca’da dört duvar asansör görenleri şaşkına çevirdi mask
Darıca’da dört duvar asansör görenleri şaşkına çevirdi
Eski başkanın oğlundan Cumhuriyet ile ilgili skandal paylaşım! mask
Eski başkanın oğlundan Cumhuriyet ile ilgili skandal paylaşım!
Kocaeli'de deprem! mask
Kocaeli'de deprem!
Aşkın’dan Büyükakın’a cevap: Sürgüne gönderildim! mask
Aşkın’dan Büyükakın’a cevap: Sürgüne gönderildim!
Kocaelili taksici başından vurularak öldürüldü! mask
Kocaelili taksici başından vurularak öldürüldü!

GALERİ

'Ne çekiyon lan, cinayet mi işledi adam' mask
'Ne çekiyon lan, cinayet mi işledi adam'
Kendilerini polis olarak tanıtıp 700 bin TL dolandırdılar mask
Kendilerini polis olarak tanıtıp 700 bin TL dolandırdılar
Vinç 4 otomobili biçti: 3 yaralı mask
Vinç 4 otomobili biçti: 3 yaralı
8 aylık hamile eşi ve 5 yaşındaki kızını arıyor mask
8 aylık hamile eşi ve 5 yaşındaki kızını arıyor
Barış Pınarı şehidi ilimize geliyor mask
Barış Pınarı şehidi ilimize geliyor
Vertigoya karşı tedbirinizi alın mask
Vertigoya karşı tedbirinizi alın
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL