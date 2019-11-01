Süper-B’de süper maçlar

Kocaeli Süper Amatör Lig B Grubu’nda 14 puanla averajla lider olan Yuvacıkspor, bugün evinde, üçüncü sırada ve 11 puanda olan Maşukiyespor ile Şehit İlyas Bayraktutar Stadı’nda saat 16.00’da karşılaşacak. Maşukiyespor son haftalarda aldığı başarısız sonuçlar sonrası, önceki gün teknik sorumlu Gökhan Top ile yollarını ayırdı. Top’un yerine Hacı Ağdaş getirildi. Bugünkü maçın sonucu merakla bekleniyor. Hereke Erkin Akkaş Stadı’nda oynanacak maçta ise şampiyonluk mücadelesi veren 14 puanlı ikinci Değirmenderespor, dördüncü sırada 8 puanla zirveyi zorlayan Körfez BLD. Hereke Yıldızspor ile karşı karşıya gelecek. Maç saat 15.00’te başlayacak. Derince Sırrıpaşa ise Darıca Kültür Martı’yı ağırlayacak. Bu maç saat 17.00’de başlayacak ve Derince Sentetik Halı Saha Stadı’nda oynanacak. Günün bir diğer maçında da, geçen hafta Derbentspor’u deplasmanda 3-1 yenen ve ikinci galibiyetini alan Kocaeli Güneşspor, İzmit M.Ali Kağıtçı’da, beşinci sırada 7 puanla yer alan Kartepe BLD. spor’u ağırlayacak. Bu maç da saat 19.00’da başlayacak.

GÜNÜN PROGRAMI

15.00 KÖR. BLD HER YILDIZSPOR-DEĞİRMENDERE (Hereke Stadı)

16.00 YUVACIKSPOR-MAŞUKİYE (Şehit İlyas Bayraktutar Stadı)

17.00 DERİNCE SIRRIPAŞA-D. KÜLTÜR MARTI (Derince Suni Çim)

19.00 KOCAELİ GÜNEŞSPOR-KARTEPE BLDSPOR( M.Ali Kağıtçı Stadı)