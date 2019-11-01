U12 Ligi tam gaz

Yaklaşık 1.5 aydır aralıksız olarak süren U12 Futbol Ligi maçları tüm hızı ile devam ediyor. Bugün gruplarda 9’uncu hafta maçları oynanacak. Beş statta toplam 44 maç var. Şenlik havasında oynanan maçlar, bol ve ilginç golleriyle hayli renkli geçiyor. Atılan gollerle büyük sevinç yaşayan minik sporculara, velileri de tribünler de destek veriyor. M.Ali Kağıtçı’da 12 maç, Gölcük Kavaklı’da 9, KBŞ Vinsan Stadı’nda 8, Gebze Metin Oktay’da 8 ve Derince Sentetik Halı sahada 7 maç oynanacak. İlk maçlar saat 10.00’da başlayacak.