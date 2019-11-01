Yaklaşık 1.5 aydır aralıksız olarak süren U12 Futbol Ligi maçları tüm hızı ile devam ediyor. Bugün gruplarda 9’uncu hafta maçları oynanacak. Beş statta toplam 44 maç var. Şenlik havasında oynanan maçlar, bol ve ilginç golleriyle hayli renkli geçiyor. Atılan gollerle büyük sevinç yaşayan minik sporculara, velileri de tribünler de destek veriyor. M.Ali Kağıtçı’da 12 maç, Gölcük Kavaklı’da 9, KBŞ Vinsan Stadı’nda 8, Gebze Metin Oktay’da 8 ve Derince Sentetik Halı sahada 7 maç oynanacak. İlk maçlar saat 10.00’da başlayacak.
Bugün 12:10 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:12 TSİ
U12 Ligi tam gaz
Yaklaşık 1.5 aydır aralıksız olarak süren U12 Futbol Ligi maçları tüm hızı ile devam ediyor. Bugün gruplarda 9’uncu hafta maçları oynanacak.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz