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Zeynep garantiledi, Recep de kotaya yakın

Zeynep Çelik Aydın, dünya sıralamasında en yakın rakibine olan farkı iyice açtı ve zirvedeki yerini korudu.
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Katıldığı birçok turnuva ve şampiyonadan başarıyla dönen ve spor otoriteleri tarafından 2020 Olimpiyat madalyasına en yakın isim olarak gösterilen Zeynep Çelik Aydın, dünya sıralamasında en yakın rakibine olan farkı iyice açtı ve zirvedeki yerini korudu. 2017 Avrupa üçüncüsü olan Recep Çiftçi katıldığı turnuvalardan sergilediği üst düzey performans ile sporseverlerin alkışlarını topluyor. 

Bugün 12:11 TSİ - Spor

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