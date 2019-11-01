Katıldığı birçok turnuva ve şampiyonadan başarıyla dönen ve spor otoriteleri tarafından 2020 Olimpiyat madalyasına en yakın isim olarak gösterilen Zeynep Çelik Aydın, dünya sıralamasında en yakın rakibine olan farkı iyice açtı ve zirvedeki yerini korudu. 2017 Avrupa üçüncüsü olan Recep Çiftçi katıldığı turnuvalardan sergilediği üst düzey performans ile sporseverlerin alkışlarını topluyor.
Bugün 12:11 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:13 TSİ
Zeynep garantiledi, Recep de kotaya yakın
Zeynep Çelik Aydın, dünya sıralamasında en yakın rakibine olan farkı iyice açtı ve zirvedeki yerini korudu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz