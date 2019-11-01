Menekşe her geçen gün soluyor... Gebzespor'da protesto

Futbolcular, Çayırovaspor ve Torbalı maçının galibiyet primlerinin ödenmediği gerekçesiyle dünkü idmana da çıkmadı. Oyuncuların primlerini alana dek boykotlarını sürdürmeyi planladıkları öğrenildi. Takımın idmana çıkmadığını öğrenir öğrenmez tesislere gelen ve oyuncuların tavrıyla şoke olan blaşkan Hüseyin Deniz, futbolcuları sahaya inmeleri için ikna edemedi. Oyuncuların Hüseyin Deniz ile yaptığı toplantıda, “Cebimizde bir kuruş para yok. En azından galibiyet primleri ile hayatımızı idame ettirelim. Bu kafayla idmana çıkamayız” dedikleri bildirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz