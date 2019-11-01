Lider Gültepe’ye şok yenilgi: 3-2

İlimizin köklü kulüplerinden biri olan ve 1.Küme Futbol Ligi B Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi veren 18 puanla lider olan İzmit Gültepespor, Gölcük Kavaklı’da oynanan ve gol düellosu şeklinde geçen karşılaşma 12 puanlı beşinci sırada yer alan Kavaklıspor’a 3-2 yenilmekten kurtulamadı. Kavaklı, Gültepespor’u yenerken, puanını da 15’e çıkardı. Şampiyonluk adaylarından İzmit Gültepespor ikinci mağlubiyetini alırken, şampiyonluk yolunda büyük avantaj kaybetti. Her iki takım da girdikleri pozisyonları gole çevirirken, lider Gültepe, pazar günü M.Ali Kağıtçı’da Sultanorhan’ı konuk edecek. Maç saat 15.00’te başlayacak. Kavaklıspor ise Yazlık ile Kavaklı’da karşı karşıya gelecek Bu maç da Pazar günü oynanacak ve saat 19.15’te başlayacak. Önceki akşam oynanan diğer maçlarda ise Sekadoğanspor Eşmespor’u 5-2, Darıcaspor ise Taşköprü Birlikspor’u 8-0 yendi.