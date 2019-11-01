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Kocaeli Bayan K. Ereğli maçına kenetlendi

Sezona galibiyetle başlayan ve İstanbul Fatih Vatanspor’u 1-0 yenen Kocaeli Bayan Futbol Kulübü takımı, ikinci maçında, geçen hafta deplasmanda oynadığı zorlu Konak’a 4-1 mağlup oldu.

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Sezona galibiyetle başlayan ve İstanbul Fatih Vatanspor’u 1-0 yenen Kocaeli Bayan Futbol Kulübü takımı, ikinci maçında, geçen hafta deplasmanda oynadığı zorlu Konak’a 4-1 mağlup oldu. Kocaeli Bayan futbol takımı, üçüncü maçını yarın, yine güçlü ekip Karadeniz Ereğli Belediyespor ile oynayacak. M.Ali Kağıtçı’daki maç saat 13.00’te başlayacak. Hafta başınditibaren bu maça hazırlanan 1.Lig temsilcimiz Kocaeli Bayan futbol takımı, galibiyete odaklandı.

ALEMDAROĞLU UMUTLU

Teknik sorumlu Hasan Alemdaroğlu nezdinde çalışmalarını sürdüren ligin yenisi Kocaeli Bayan futbol takımı, artık puan kaybetmek istemiyor. Geçen hafta aldığı farklı yenilgiyi unutan Kocaeli Bayan futbol takımı, Ereğli ekibini yenerek üçüncü maçında ikinci galibiyetini elde etmeyi arzuluyor.

Bugün 12:15 TSİ - Spor

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