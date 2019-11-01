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Spor okullarına durmak yasak!..

Yılın 12 ayı ücretsiz hizmet veren ve uzman eğitmenlerin görev aldığı spor okullarında futbol, basketbol, voleybol, güreş, karate, jimnastik, boks ve kick boks branşlarında eğitimlerini sürdürüyor
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Yılın 12 ayı ücretsiz hizmet veren ve uzman eğitmenlerin görev aldığı spor okullarında futbol, basketbol, voleybol, güreş, karate, jimnastik, boks ve kick boks branşlarında eğitimlerini sürdürüyor

KAYITLAR UZATILDI

Çayırova Belediyesi’nin 7 farklı merkezde hizmet veren Bilgi Evlerinde kayıtları devam eden Spor Okulları ile çocuklara ve gençlere özgüven ve takım ruhu aşılayarak kişisel gelişimlerine katkıda sağlanması hedefleniyor. Öğrencilerin kötü alışkanlıklardan uzak durarak, serbest zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirmeleri amacı ile alt yapı çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamlayan Çayırova Belediyesi spor okullarına katılacak öğrencilerin yeteneklerinin tespit edilmesi noktasında da önemli bir görevi yerine getirilecek. Spor okullarına ilkokul 3. sınıf ile 8. sınıf arasında öğrencilerin yaptırabildiği kayıtlar iki hafta daha uzatıldı.

Bugün 12:16 TSİ - Spor

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