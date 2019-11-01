Lastik- İş'te ihale tarihi belli oldu

Lastik-İş Sendikası tarafından kullanılan kafeterya, çay bahçesi ve sosyal tesis kiraya verilecek. 16 Ekim'deki ihale, teknik şartnamedeki eksikliklerden dolayı ertelenmişti. İkinci ihale 12 Kasım Salı günü saat 10.00'da Belde A.Ş. Genel Müdürlük Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek. Sosyal tesis, 60 ay için aylık kira bedeli 35 bin 740 TL'ye kiraya verilecek. İş yerinin tahmin edilen toplam kira bedeli 2 milyon 144 bin 400 TL. Kapalı 2 bin 887 metrekare, açık 16 bin 247 metre toplam 19 bin 135 metrekare alana sahip olan sosyal tesisi 30 Kasım 2024 tarihine kadar kiralanacak.