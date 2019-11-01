Düşün Okul Öncesi Eğitim Kurumu’nda Cumhuriyet Bayramı kutlamaları oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Semra Tercan ve Cengiz Tercan'ın kurucusu olduğu Düşün Okul Öncesi Eğitim Kurumu’nda yapılan kutlamalarda öğrencilere Atatürk ve bayrak sevgisi aşılandı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Melek Karagöz Kuru, "Geleceğimiz olan çocuklarımıza Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunu en güzel şekilde anlatmalı ve yaşatmalıyız" diyerek herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı. Okul konferans salonunda düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında minik öğrencilerin okuduğu şiirler, seslendirdikleri oratoryo ve sergiledikleri vals gösterileri büyük beğeni topladı.
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Düşün Okul Öncesi Eğitim Kurumu’nda coşkulu kutlama
Semra Tercan ve Cengiz Tercan'ın kurucusu olduğu Düşün Okul Öncesi Eğitim Kurumu’nda, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları coşkulu geçti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz