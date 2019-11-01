Final’de bayram heyecanı yaşandı

Özel Final Eğitim Okulları’nda Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. Yılı, büyük bir coşku ile kutlandı. Okulun tören alanında yapılan kutlamalar, görkemli geçti. Törene Özel Final Okullarının sahibi Celalettin Gür, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılırken, kahramanlık türküleri söylendi, şiirler okundu. Okulun sahibi Celalettin Gür, programın hazırlanmasında emeğe geçenleri kutladı.