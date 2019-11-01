Özel Final Eğitim Okulları’nda Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. Yılı, büyük bir coşku ile kutlandı. Okulun tören alanında yapılan kutlamalar, görkemli geçti. Törene Özel Final Okullarının sahibi Celalettin Gür, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılırken, kahramanlık türküleri söylendi, şiirler okundu. Okulun sahibi Celalettin Gür, programın hazırlanmasında emeğe geçenleri kutladı.
Bugün 12:40 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 12:42 TSİ
Final’de bayram heyecanı yaşandı
Özel Final Eğitim Okulları’nda Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. Yılı, büyük bir coşku ile kutlandı.
Anket Sarıklı gence yapılan hareket doğru mu?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz