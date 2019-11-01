Derince’de ödüller dağıtıldı

Derince Kaymakamlığı ve Derince Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96. Yıl dönümü kutlamaları kapsamında Derince Belediye Stadyumu’nda düzenlediği etkinlikler bu yıl yine büyük bir coşkuya sahne oldu. İlçede eğitim veren okullar arasında gerçekleşen resim, şiir, kompozisyon ve kros müsabakalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini Derince Kaymakamı Cemil Aksak, Garnizon Komutanı Dz. Kd. Albay Metin Eyiyürekli ve Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün takdim etti.

ÖĞRENCİLERE ÖDÜL

Cumhuriyet temalı yarışmaların ardından resim kategorisinde Çenesuyu İlkokulu’ndan Ecem Mina Kök, şiirde Alparslan Ortaokulu’ndan Zeynep Selma Kırılmış ve kompozisyonda Derince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Edanur Bekiroğlu, birinciliğe ulaşan isimler oldu. Yine düzenlenen Cumhuriyet Koşusu yarışmalarında yıldız kızlarda 15. Kolordu Ortaokulu’ndan Gülizar Akyol, yıldız erkeklerde Piri Reis Ortaokulu’ndan Muharrem Canpolat, genç kızlarda Derince Anadolu Lisesi’nden Tuğçe Cankurt ve genç erkeklerde SEKA Çocuk Dostları MTAL’den Diren Sağlam birinciliğe ulaştı.

ÖDÜL ALAN ÖĞRENCİLER:

RESİM YARIŞMASI:

1.Ecem Mina Kök (Çenesuyu İlkokulu)

2.Elif Şahin (İbni Sina İlkokulu)

3.Hayrünisa İnce (Pakmaya Huriye Pak İlkokulu)

ŞİİR YARIŞMASI:

1.Zeynep Selma Kırılmış (Alparslan Ortaokulu)

2.Metehan Şenocak (Mevlana Ortaokulu)

3.Gizem Özcan (İshakçılar Ortaokulu)

KOMPOZİSYON YARIŞMASI:

1.Edanur Bekiroğlu (Derince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi)

2.Azra Kocaman (Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi)

3.Berfin Koloğlu (Necip Fazıl Anadolu Lisesi)

CUMHURİYET KOŞUSU:

YILDIZ ERKEKLER:

1.Muharrem Canpolat (Piri Reis Ortaokulu)

2.Serhat Rıza Sarıaslan (Çınarlı Ortaokulu)

3.Yunus İmre Topaloğulları (Huriye Pak Ortaokulu)

GENÇ ERKEKLER:

1.Diren Sağlam (SEKA Çocuk Dostları MTAL)

2.İsa Nalbant (19 Mayıs Anadolu Lisesi)

3.Yiğit Talha Kocaman (Derince MTAL)

YILDIZ KIZLAR:

1.Gülizar Akyol (15. Kolordu Ortaokulu)

2.Sultan Akyol (15.Kolordu Ortaokulu)

3.Sena Bilgiç (Çenesuyu Ortaokulu)

GENÇ KIZLAR:

1.Tuğçe Cankurt (Derince Anadolu Lisesi)

2.Nursenem Baskal (Derince MTAL)

3.Ece Buse Adıgüzel (SEKA Çocuk Dostları MTAL)