Tekirdağ’dan İzmit’e gelin geldi

Kocaeli İl Mili Eğitim Müdürlüğü’nde Şube Müdürü olarak görev yapan Hayri Kır- emekli öğretmen Güler Kır’ın avukat oğlu İbrahim Hakan Kır, Tekirdağ sanayicilerinden Adnan Hergül ile emekli öğretmen Melda Hergül’ün avukat kızları Ecem Hergül ile görkemli bir düğünle evlendi. Tanyıldız Düğün Salonu’nda yapılan düğünde davetliler gönüllerince eğlendi. Düğüne Tekirdağ, İstanbul ve Bursa’dan çok sayına davetlinin yanı sıra, İl Milli Eğitim camiasını da katıldı.