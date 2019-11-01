Kocaeli İl Mili Eğitim Müdürlüğü’nde Şube Müdürü olarak görev yapan Hayri Kır- emekli öğretmen Güler Kır’ın avukat oğlu İbrahim Hakan Kır, Tekirdağ sanayicilerinden Adnan Hergül ile emekli öğretmen Melda Hergül’ün avukat kızları Ecem Hergül ile görkemli bir düğünle evlendi. Tanyıldız Düğün Salonu’nda yapılan düğünde davetliler gönüllerince eğlendi. Düğüne Tekirdağ, İstanbul ve Bursa’dan çok sayına davetlinin yanı sıra, İl Milli Eğitim camiasını da katıldı.
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Tekirdağ’dan İzmit’e gelin geldi
Kocaeli İl Mili Eğitim Müdürlüğü’nde Şube Müdürü olarak görev yapan Hayri Kır- emekli öğretmen Güler Kır’ın avukat oğlu İbrahim Hakan Kır, Tekirdağ sanayicilerinden Adnan Hergül ile emekli öğretmen Melda Hergül’ün avukat kızları Ecem Hergül ile görkemli bir düğünle evlendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz