Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 12:45 TSİ- Yaşam G: Bugün 12:47 TSİ

Murat ile Şerife muradına erdi

Kandıra Milli Eğitim’de şube müdürü olarak görev yapan Süleyman Hasanoğlu ve emekli memur Jale Hasanoğlu’nun İstanbul Sağlık Birimleri Üniversitesi Türk Dili öğretim görevlisi oğlu Murat Hasanoğlu, Ege Üniversitesi’nde memur olarak çalışan İsmet Keskiner ve ev hanımı Hanife Keskiner’in üniversite mezunu güzel kızları Şerife Keskiner ile evlendi.

mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Kandıra Milli Eğitim’de şube müdürü olarak görev yapan Süleyman Hasanoğlu ve emekli memur Jale Hasanoğlu’nun İstanbul Sağlık Birimleri Üniversitesi Türk Dili öğretim görevlisi oğlu Murat  Hasanoğlu, Ege Üniversitesi’nde memur olarak çalışan İsmet Keskiner  ve ev hanımı Hanife Keskiner’in üniversite mezunu  güzel kızları Şerife Keskiner ile evlendi. Antıkkapı’da yapılan görkemli düğünü Trabzon, Ankara, Bursa ve Kandıra’dan çok sayıda davetli katıldı. Genç çiftin Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan’ın kıydığı nikah töreninde davetliler gönüllerince eğlendi. Yeni çiftler babayı için Antalya’ya gitti.

Bugün 12:45 TSİ - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

CHP'li yönetici eşini kaybetti mask
CHP'li yönetici eşini kaybetti
Muhtar Mirzaoğlu, istifa ettiğini duyurdu mask
Muhtar Mirzaoğlu, istifa ettiğini duyurdu
Feridun Özek hayatını kaybetti mask
Feridun Özek hayatını kaybetti
Yılmaz Uzuner son yolculuğuna uğurlandı mask
Yılmaz Uzuner son yolculuğuna uğurlandı
Başiskele'de rekor denemesi yapılacak mask
Başiskele'de rekor denemesi yapılacak
Sebile, sağlığına kavuştu mask
Sebile, sağlığına kavuştu
Anket Sarıklı gence yapılan hareket doğru mu?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Darıca’da dört duvar asansör görenleri şaşkına çevirdi mask
Darıca’da dört duvar asansör görenleri şaşkına çevirdi
Kara haber Gölcük’e düştü mask
Kara haber Gölcük’e düştü
Kocaeli'de Atatürk'e büyük saygısızlık mask
Kocaeli'de Atatürk'e büyük saygısızlık
Akılalmaz dolandırıcılık uyarısı mask
Akılalmaz dolandırıcılık uyarısı
Eski başkanın oğlundan Cumhuriyet ile ilgili skandal paylaşım! mask
Eski başkanın oğlundan Cumhuriyet ile ilgili skandal paylaşım!
Kocaeli'de deprem! mask
Kocaeli'de deprem!

GALERİ

'Ne çekiyon lan, cinayet mi işledi adam' mask
'Ne çekiyon lan, cinayet mi işledi adam'
Kendilerini polis olarak tanıtıp 700 bin TL dolandırdılar mask
Kendilerini polis olarak tanıtıp 700 bin TL dolandırdılar
Vinç 4 otomobili biçti: 3 yaralı mask
Vinç 4 otomobili biçti: 3 yaralı
8 aylık hamile eşi ve 5 yaşındaki kızını arıyor mask
8 aylık hamile eşi ve 5 yaşındaki kızını arıyor
Barış Pınarı şehidi ilimize geliyor mask
Barış Pınarı şehidi ilimize geliyor
Vertigoya karşı tedbirinizi alın mask
Vertigoya karşı tedbirinizi alın
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL