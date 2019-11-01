Kandıra Milli Eğitim’de şube müdürü olarak görev yapan Süleyman Hasanoğlu ve emekli memur Jale Hasanoğlu’nun İstanbul Sağlık Birimleri Üniversitesi Türk Dili öğretim görevlisi oğlu Murat Hasanoğlu, Ege Üniversitesi’nde memur olarak çalışan İsmet Keskiner ve ev hanımı Hanife Keskiner’in üniversite mezunu güzel kızları Şerife Keskiner ile evlendi. Antıkkapı’da yapılan görkemli düğünü Trabzon, Ankara, Bursa ve Kandıra’dan çok sayıda davetli katıldı. Genç çiftin Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan’ın kıydığı nikah töreninde davetliler gönüllerince eğlendi. Yeni çiftler babayı için Antalya’ya gitti.
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Murat ile Şerife muradına erdi
Kandıra Milli Eğitim’de şube müdürü olarak görev yapan Süleyman Hasanoğlu ve emekli memur Jale Hasanoğlu’nun İstanbul Sağlık Birimleri Üniversitesi Türk Dili öğretim görevlisi oğlu Murat Hasanoğlu, Ege Üniversitesi’nde memur olarak çalışan İsmet Keskiner ve ev hanımı Hanife Keskiner’in üniversite mezunu güzel kızları Şerife Keskiner ile evlendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz