Kandıra’nın Seyrek semtinde ikamet eden tatilciler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda güzel bir etkinliğe imza attı. Bayramda bir araya gelen tatilciler, mekanı Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donattı. Günün anlam ve önemine yakışır bir bayram programı düzenlendi. Gazetemiz yazarı Kamil Çöpür’ün de katıldığı programda, katılımcılar Atatürk ilke ve inkılaplarının yılmaz savunucusu olduklarını söylediler.
Bugün 12:46 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 12:48 TSİ
Seyrek’te yazlıkçılar Cumhuriyeti kutladı
Kandıra’nın Seyrek semtinde ikamet eden tatilciler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda güzel bir etkinliğe imza attı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz