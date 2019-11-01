Seyrek’te yazlıkçılar Cumhuriyeti kutladı

Kandıra’nın Seyrek semtinde ikamet eden tatilciler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda güzel bir etkinliğe imza attı. Bayramda bir araya gelen tatilciler, mekanı Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donattı. Günün anlam ve önemine yakışır bir bayram programı düzenlendi. Gazetemiz yazarı Kamil Çöpür’ün de katıldığı programda, katılımcılar Atatürk ilke ve inkılaplarının yılmaz savunucusu olduklarını söylediler.