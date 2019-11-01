Dinçel: Mazeretimiz yok kazanmak için gidiyoruz

Kocaelispor’un yeni teknik adamı Selahaddin Dinçel, Alemdağ maçının önemine vurgu yaparken başarının birlik ve beraberliğin sağlanması ile geleceğini ifade etti

PRORFESYONEL LİGLERE UYGUN BİR ZEMİN DEĞİL

Sentetik zemin ile ilgili endişelerini dile getiren 44 yaşındaki teknik adam şu ifadelere yer verdi: Takımın havası gayet iyi. Erbaa maçında da istekli ve arzuluydular. Hem oyun hem de skor olarak iyi geçen bir hafta oldu. Alemdağ maçını sentetik sahada oynayacağız. Profesyonel liglere uygun bir zemin değil. Son sistem sentetik saha zemini de değil. Çim erimiş ve deforme olmuş. Futbolcular sakatlık sorunu yaşıyor ve haliyle psikolojik olarak da etkileniyorlar. Ancak bu mazeret değil çünkü tüm takımlar orada oynuyor.

HEPSİ BİZİM FUTBOLCUMUZ

Rakibimiz 4 iç saha maçında 3 galibiyet, 1 de beraberlik elde etti. Dış sahada aynı performansa sahip değiller. Bizim için kolay geçmeyecek. Ancak biz Kocaelispor’uz ve Alemdağ’a galibiyet için gideceğiz. Hafta arasındaki çalışmalarımız ve gözlemlerimiz doğrultusunda kadromuzu hazırlıyoruz. Maç öncesi de 11’imizi açıklayacağız. Feridun ile de konuştum. Kendisi maça motive. Zaman zaman tribünlerde bu tür çatlak sesler çıkıyor. Önemli olan birlik beraberliğin kaybolmaması. Ne olursa olsun bu futbolcular bizim futbolcularımız ve onların desteklenmesi gerekiyor.