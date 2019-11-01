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Alemdağ'a hazırız

Kocaelispor, pazar mesaisinde, sadece e 100 kilometre uzaklıktaki Alemdağ’a konuk olacak. Takımda Mesut dışında eksik yok. Teknik adam Dinçel, merkezde Serdar Ümit’i oynatacak

Erdem ÖVÜÇ
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Kocaelispor, pazar mesaisinde, sadece e 100 kilometre uzaklıktaki Alemdağ’a konuk olacak. Takımda Mesut dışında eksik yok. Teknik adam Dinçel, merkezde Serdar Ümit’i oynatacak

 ÇALIŞMALAR BUGÜN SONA ERİYOR

Erbaa galibiyetinin ardından kafaları formatlayan ve Alemdağ maçının hazırlıklarını moralli bir şekilde gerçekleştiren Kocaelispor, yarın deplasmanda karşılaşacağı rakibi Alemdağ ile ile olan maçının hazırlıklarını bugün yapacağı ter antrenmanın ardından tamamlayacak. Takımda tek eksik Mesut. Yeni teknik adam Selahaddin Dinçel, merkez orta sahada Serdar Ümit’e forma verecek ve 2-0 kazanılan Erbaa maçının kadrosunu bozmayacak.

 SAVUNMACILAR VE HÜCUMCULAR AYRI ÇALIŞTI

Körfez Esentepe Stadı’ndaki antrenman öncesinde futbolcularla toplantı yapan Dinçel, sentetik sahadaki maçın zorluğunu aktardı. Saha ortasında ısınma hareketlerini yapan Yeşil Siyahlılar, çıkışların ardından oyun varyasyonları çalıştı. Savunmacılar ve hücumcuların ayrı olarak taktik yaptığı antrenmanın sonunda tam sahada çift kale maç yapıldı.

 SERİYE DEVAM ETMEK İSTİYORLAR

Ercüment, Semih, Kemal, Taha Batuhan, Erdinç, Sefa, Serdar, Burak Süleyman, Gökdeniz, Talha ve Yakup’tan oluşan as kadro, çift kale maçı 5-0 kazanırken, goller Burak Süleyman (2), Yakup (2) ve Gökdeniz’den geldi. Bekir Soğukoğlu’nun kurmaylığında İstanbul’a gidecek olan Yeşil Siyahlılar rakibi karşısında kazanmak ve seriye devam etmek istiyor.

Bugün 12:51 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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