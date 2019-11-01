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Feridun: Ben de düşük formumdan memnun değilim

Transfer yasağını 11 yıl sonra kaldıran Kocaelispor ailesine katılan futbolculardan Feridun Kıroğlu, kendi performansından memnun olmadığını ancak çok çalışarak toparlanacağını belirtti
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Transfer yasağını 11 yıl sonra kaldıran Kocaelispor ailesine katılan futbolculardan Feridun Kıroğlu, kendi performansından memnun olmadığını ancak çok çalışarak toparlanacağını belirtti

 SERİ YAKALAMAK İSTİYOR

Erbaa maçında kimi taraftarların ağır hakaretlerine maruz kalan, hafta arasında da Hodri Meydan Dernek Başkanı Ferhat Uzun ve tribün lideri Haluk Bozo’nun ziyaret ettiği Feridun Kıroğlu basın mensuplarının sorularına yanıtladı. Alemdağ maçını kazanmak ve yeni bir seri yakalamak istediklerini belirten Feridun, kendi performansının farkında olduğunu belirtti.

 BÖYLE BİR FUTBOLCU DEĞİLİM

Alemdağ’ın sahasında ciddi bir kimlikle mücadele ettiğini belirten Feridun şu ifadelere yer verdi: Rakibimiz sahasında 4 maçta 10 puan topladı. Zor bir maç olacak. Biz de geçen hafta galip geldik ve bir seri yakalamak istiyoruz. İnşallah Alemdağ maçını kazanıp bu serimizi sürdürürüz. Geçen hafta ben de gol atmayı çok istedim ancak nasip olmadı. Ben de performansımın kötü olduğunu biliyorum. Normalde böyle bir futbolcu değilim.

 SIKINTI YOK

Çok çalışarak bu işin üstesinden geleceğimi düşünüyorum. Geçen hafta olmadı. Alemdağ maçında olur inşallah. Takım olarak her şey iyi gidiyor. Yeni hocamız ile ilk maçımızı kazandık ve galibiyeti hocamıza armağan ettik. Bu sezon inişli çıkışlı bir görüntümüz var. Ancak bu haftadan itibaren çıkış içinde olan bir takım olmak istiyoruz. Tribünlerde böyle şeyler olur. Burası büyük bir camia.  Taraftarımız da geldi özürlerini diledi, sıkıntı yok.

 

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