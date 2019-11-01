Alikahya altın buldu!

Ölüm grubu olarak adlandırılan 1. Amatör Lig DGrubu’nda şampiyonluk mücadelesi veren Alikahyaspor deplasmanda Beylikbağı Karadenizspor ile karşılaştı. Mücadeleyi 1-0 kazanan Sarı Beyazlı ekip altın değerinde 3 puan elde etti. Puanını 19’a çıkaran Alikahya, Harbiş ile puanını eşitledi. İki takım da ilk iki sırayı paylaşıyor.
DARICA GOL OLUP YAĞDI
D Grubu’nda Harbiş, Başaran’ı 2-1 mağlup etti ve çok önemli bir zafere daha imza attı. Yavuzspor ise Çayırova Menderes karşısında zorlanmadı ve galibiyeti 4-0’lık skorla elde etti. Haftanın son iki maçında Darıcaspor sahasında Taşköprü Birlik’i 8-0 yenerken, Eşme ise sahasında Seka Doğan’a 5-2’lik skorla boyun eğdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz