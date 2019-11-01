Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 13:37 TSİ- Spor G: Bugün 13:39 TSİ

Murat Son'dan teşekkür...

Kullarspor ile yollarını ayıran teknik direktör Murat Son ve yardımcısı Enis Çolak, yazılı bir açıklama yaptı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kullarspor ile yollarını ayıran teknik direktör Murat Son ve yardımcısı Enis Çolak, yazılı bir açıklama yaptı. Son ve Çolak açıklamada “Spor camiasının güzide ve örnek yapılarından biri olan Kullarspor ailesi ile 2018’de başlayan birliktelik 28.10.2019 tarihi itibari ile son bulmuştur. Bu süreçte bizlere desteklerini esirgemeyen Kulüp Başkanı “M. Fahri Altıntaş, Yönetim kurulu, Kullarspor ailesinin güzide taraftarı ve her şeyi ile mücadelesini veren sporcularımıza ve kulüp çalışanlarına teşekkür ederiz. Kullarsporumuza bundan sonraki süreçte başarılar dileriz” dedi.

Bugün 13:37 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Dinçel: Mazeretimiz yok kazanmak için gidiyoruz mask
Dinçel: Mazeretimiz yok kazanmak için gidiyoruz
Taraftar şokta!.. mask
Taraftar şokta!..
Darıca’da kaptanlar kadro dışı bırakıldı… mask
Darıca’da kaptanlar kadro dışı bırakıldı…
Lider Gültepe’ye şok yenilgi: 3-2 mask
Lider Gültepe’ye şok yenilgi: 3-2
Menekşe her geçen gün soluyor... Gebzespor'da protesto mask
Menekşe her geçen gün soluyor... Gebzespor'da protesto
‘Hakkını helal et Feridun!..’ mask
‘Hakkını helal et Feridun!..’
Anket Sarıklı gence yapılan hareket doğru mu?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Darıca’da dört duvar asansör görenleri şaşkına çevirdi mask
Darıca’da dört duvar asansör görenleri şaşkına çevirdi
Kara haber Gölcük’e düştü mask
Kara haber Gölcük’e düştü
Kocaeli'de Atatürk'e büyük saygısızlık mask
Kocaeli'de Atatürk'e büyük saygısızlık
Akılalmaz dolandırıcılık uyarısı mask
Akılalmaz dolandırıcılık uyarısı
Eski başkanın oğlundan Cumhuriyet ile ilgili skandal paylaşım! mask
Eski başkanın oğlundan Cumhuriyet ile ilgili skandal paylaşım!
Kocaeli'de deprem! mask
Kocaeli'de deprem!

GALERİ

'Ne çekiyon lan, cinayet mi işledi adam' mask
'Ne çekiyon lan, cinayet mi işledi adam'
Kendilerini polis olarak tanıtıp 700 bin TL dolandırdılar mask
Kendilerini polis olarak tanıtıp 700 bin TL dolandırdılar
Vinç 4 otomobili biçti: 3 yaralı mask
Vinç 4 otomobili biçti: 3 yaralı
8 aylık hamile eşi ve 5 yaşındaki kızını arıyor mask
8 aylık hamile eşi ve 5 yaşındaki kızını arıyor
Barış Pınarı şehidi ilimize geliyor mask
Barış Pınarı şehidi ilimize geliyor
Vertigoya karşı tedbirinizi alın mask
Vertigoya karşı tedbirinizi alın
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL