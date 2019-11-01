Murat Son'dan teşekkür...

Kullarspor ile yollarını ayıran teknik direktör Murat Son ve yardımcısı Enis Çolak, yazılı bir açıklama yaptı. Son ve Çolak açıklamada “Spor camiasının güzide ve örnek yapılarından biri olan Kullarspor ailesi ile 2018’de başlayan birliktelik 28.10.2019 tarihi itibari ile son bulmuştur. Bu süreçte bizlere desteklerini esirgemeyen Kulüp Başkanı “M. Fahri Altıntaş, Yönetim kurulu, Kullarspor ailesinin güzide taraftarı ve her şeyi ile mücadelesini veren sporcularımıza ve kulüp çalışanlarına teşekkür ederiz. Kullarsporumuza bundan sonraki süreçte başarılar dileriz” dedi.