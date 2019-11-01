Taraftar şokta!..

Alemdağ maçında Kocaelispor taraftarı için ayrılan yüzde 5’lik kotayapılan girişimlerin ardından yüzde 10’a çıkmıştı. Sayı 65’ten 130’a çıkarılırken gün içinde Yeşil Siyahlılara şok haber geldi ve İstanbul emniyeti yüzde 10’luk kontenjanı kabul etmedi. Yaşanan durum üzerine Hodri Meydan Dernek Başkanı Ferhat Uzun ve kimi yöneticiler İstanbul’a giderek durum değerlendirmesi yaptı. Kontenjanın yüzde 10’a çıkması için çabalar devam ediyordu.