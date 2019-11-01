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Darıca’da kaptanlar kadro dışı bırakıldı…

3. Lig 3. Grup’ta lider Karacabey’in 1 puan gerisinde ikinci sırada bulunan Darıca Gençlerbirliği’nde şok bir gelişme yaşandı.
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3. Lig 3. Grup’ta lider Karacabey’in 1 puan gerisinde ikinci sırada bulunan Darıca Gençlerbirliği’nde şok bir gelişme yaşandı. Alacaklarını alamayan futbolcular başkan Arif Gülen’i protesto etti ve antrenmana çıkmadı. Gülen ise gelişme üzerine takımın kaptanları Ferhat Çoban ile Fahrettin Bıyıklı’yı süresiz kadro dışı bıraktı.  Gülen kaptanların ağabeylik görevini yapamadığını, Bayrampaşa maçı öncesi takıma 150 bin lira ödeme yapıldığını belirterek “Kimsenin kulüpten alacağı yok. Kadro dışı olayının para ile de ilgisi yok. Kaptanlar ağabeyliklerini yapamadı” ifadesini kullandı. Darıca Gençlerbirliği yarın Somaspor ile deplasmanda karşılaşacak ve mücadele saat 13.30’da başlayacak.

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